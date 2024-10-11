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Головна Війна з Росією РФ запустила дрони на територію України: ситуація в ніч на 11 жовтня

РФ запустила дрони на територію України: ситуація в ніч на 11 жовтня

Влад Дідусь
11 жовтня, 2024 п'ятниця
00:30
Війна з Росією нічна атака "шахедів"

У ніч з 10 на 11 жовтня російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України

Зміст

Про загрозу безпілотників Повітряні сили повідомили близько опівночі.

Спершу БПЛА зафіксували на межі Харківської та Дніпропетровської області. Про "шахеди" також відомо на Сумщині, Чернігівщині.

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Теги:
Україна
Росія
безпілотник
Військові новини
сирени
воєнні злочини Росії
повітряна тривога
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