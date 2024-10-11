РФ запустила дрони на територію України: ситуація в ніч на 11 жовтня
У ніч з 10 на 11 жовтня російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу безпілотників Повітряні сили повідомили близько опівночі.
Спершу БПЛА зафіксували на межі Харківської та Дніпропетровської області. Про "шахеди" також відомо на Сумщині, Чернігівщині.
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