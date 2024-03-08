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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ звинуватила Україну в атаках дронів на Волгоградську та Білгородську області

РФ звинуватила Україну в атаках дронів на Волгоградську та Білгородську області

8 березня, 2024 п'ятниця
06:29
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російське міністерство оборони про нібито нічну атаку безпілотників на дві області. Сили протиповітряної оборони РФ буцімто знищили 12 дронів

Про це пише міноборони РФ.

"Протягом ночі було припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила один безпілотник над Білгородською областю, та ще 11 - над територією Волгоградської області.

  • Уночі 7 березня у Росії заявили про нібито знищення декількох безпілотників над Тульською, Курською та Брянською областями.
Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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