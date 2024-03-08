РФ звинуватила Україну в атаках дронів на Волгоградську та Білгородську області

Про це пише міноборони РФ.

"Протягом ночі було припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила один безпілотник над Білгородською областю, та ще 11 - над територією Волгоградської області.