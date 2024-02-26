Різні цифри викликають недовіру: військовий експерт Селезньов щодо заяви Зеленського про 31 тис. загиблих українських військових
Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017), вважає, що не може бути такого, щоб Генштаб ЗСУ, західні партнери та Верховний Головнокомандувач заявляли різні цифри щодо українських втрат
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Статистика – річ дуже вперта. Безумовно, політика єдиного голосу має дотримуватися у державі. Однак різні цифри викликають недовіру, недовіру у тому числі до офіційних речників, зокрема Міноборони та Генштабу. Бо виявляться, що ті цифри, які ми щодня бачили у ранкових зведеннях Генштабу ЗСУ, не зовсім відповідають тим реаліям, які відбуваються на полі бою. Це насправді виклик і виклик дуже серйозний, враховуючи, що таких цифр є три, тобто перша цифра від Генштабу – понад 400 тис., другу цифру оприлюднив Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а є ще і третя цифра від наших американських та інших західних партнерів, які називають проміжну цифру. Не може бути так, щоб три джерела повідомляли різні дані", - прокоментував ексречник Генерального штабу ЗСУ.
Владислав Селезньов зауважив, що треба комунікувати цю тему на найвищому військово-політичному рівні, бо інакше недовіра буде ширитися в українського суспільства, а недовіра породжує певний розбрат та дисбаланс, що точно зараз не на часі.
- 25 лютого президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що 31 тисяча військових українців загинула у цій війні, а росіян - 180 тисяч.
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