Зеленський: 31 тисяча військових українців загинула у цій війні, а росіян - 180 тисяч

Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

"31 тисяча військових українців загинула в цій війні", - повідомив Зеленський.

"Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом", - додав президент.

"Кожна людина - це великі втрати для нас", - наголосив при цьому український президент.

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Водночас Зеленський не став озвучувати кількість українських поранених.

"Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це", - заявив Володимир Зеленський.

Окремо він зупинився на статистиці російських втрат.

"Росіян загинуло 180 тисяч. Всього втрат - загиблих і поранених - до 500 тисяч", - конкретизував Володимир Зеленський.