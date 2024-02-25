Зеленський: 31 тисяча військових українців загинула у цій війні, а росіян - 180 тисяч
Кількість загиблих українських воїнів за 2 роки повномасштабної війни з РФ складає 31 тисячу людей
Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".
"31 тисяча військових українців загинула в цій війні", - повідомив Зеленський.
"Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом", - додав президент.
"Кожна людина - це великі втрати для нас", - наголосив при цьому український президент.
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Водночас Зеленський не став озвучувати кількість українських поранених.
"Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це", - заявив Володимир Зеленський.
Окремо він зупинився на статистиці російських втрат.
"Росіян загинуло 180 тисяч. Всього втрат - загиблих і поранених - до 500 тисяч", - конкретизував Володимир Зеленський.
- На цій же пресконференції президент пояснив, за якої єдиної умови говоритиме з Путіним про завершення війни.
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