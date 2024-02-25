Говорити з Путіним можна буде, коли він визнає, що програв, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський готовий обговорювати з російським диктатором Володимиром Путіним припинення війни лише за однієї умови
Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".
"Чи можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитися, що програв цю війну і що це була помилка - велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія, безумовно. І тому повинна бути справедливість в цьому питанні", - зазначив Зеленський.
Читайте також: Два роки великої війни. Як змінилася українська армія, чого вона досягла і що втратила, а також якими є перспективи воєнних дій. Аналізуємо
Також він відповів на запитання, чи програє наразі Україна у війні з Росією.
"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. У нас немає можливості пограти. Пограти - нас не буде, не буде нашого існування", - наголосив український президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе