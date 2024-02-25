Говорити з Путіним можна буде, коли він визнає, що програв, - Зеленський

Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

"Чи можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитися, що програв цю війну і що це була помилка - велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія, безумовно. І тому повинна бути справедливість в цьому питанні", - зазначив Зеленський.

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Також він відповів на запитання, чи програє наразі Україна у війні з Росією.

"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. У нас немає можливості пограти. Пограти - нас не буде, не буде нашого існування", - наголосив український президент.