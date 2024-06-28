Роботинський виступ для РФ - інформаційний привід, - співзасновник DeepState Погорілий

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Стосовно траси, яка пролягає біля Токмаку, у нас є засоби, що можуть туди діставати, якщо ми захочемо. Ураження наносяться, як тільки є можливість - скупчення, зосередження, логістика і тому подібне. Тобто тут треба діяти в залежності від пріоритету. Роботиський виступ для росіян є більш інформаційним приводом. Вони зазначили, що треба зрізати Роботинський виступ за будь-яку ціну. Ми бачимо, скільки життів віддають окупанти, щоб інформаційно показати, як вони вчинили з результатами контрнаступальних дій. Це їх посил, - безтолково класти своїх людей, щоб в новинах потім розказати про це. Але у ЗСУ є засоби, які можуть наносити ураження", - повідомив він.

Загалом, ситуація на південному фронті, біля Роботиного не змінилася, це суцільна "сіра зона", - каже Погорілий.

"Це суцільна динамічна зона, де ворог намагається постійно лізти атаками, навіть по декілька осіб з піхоти, закріплятися в руїнах, які вони зрівняли з землею. Там дуже складно десь сховатися. ЗСУ відразу шукають їх дронами, наносять ураження і знищують. Гонитва від український дронів, зосередження сил, накопичення, намагання просуватися в районі Роботиного - відбувається постійно", - сказав він.

Росіяни намагаються просуватися не лише в районі Роботиного, а й біля Новопетрівки і Вербового:"Вони пробують там вишукувати якісь слабкі місця. Зазвичай своєю кількістю вони мають певні просування. Все залежить від того, скільки у них сил залишилося. Судячи з того, скільки всього вони накопичили, залишилися в них не мало. Тому нашим військовим там дуже складно".