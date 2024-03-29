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"Роботу на полі бою будуть виконувати роботи": майор Кишкар про технічну мобілізацію

29 березня, 2024 п'ятниця
19:11
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Лише високотехнологічні рішення зможуть забезпечити технологічну перевагу над РФ. Тому Україні потрібна саме технічна мобілізація

Про це заявив начальник штабу, заступник командира батальйону ЗСУ, майор, керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони, народний депутат України VIII скликання Павло Кишкар в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми часто говоримо про брак людей на полі бою, а вони є. Давайте технічну мобілізацію проведемо, тоді частина людей вивільняється. Адже роботу на полі бою будуть виконувати роботи, чи то безпілотні апарати, чи то наземні керовані комплекси. Такі напрацювання у нас є. Якщо ми швидко відреагуємо і розпишемо, яким чином "Тандем-2" чи "Шабля" будуть постачатися і використовуватися на полі бою, то отримаємо перевагу над ворогом як тактичну, так і в позиційній обороні", - сказав він.

Головнокомандувач переконаний, що це правильний напрямок у розвитку ЗСУ, зауважив Кишкар.

"Іншого варіанту немає. Ми ніколи не будемо мати чисельної переваги над ворогом. У нас немає чоловіків більше, ніж у противника. Якщо з нашої сторони може бути тільки технологічна перевага, то давайте її забезпечимо. Високотехнологічні рішення на полі бою потрібні, вони зможуть забезпечити технологічну перевагу над РФ", - додав він.

За словами майора, дистанційно-керовані бойові модулі вже використовуються в обмеженій кількості. Робота заступника Головкома Андрія Лебеденка спрямована на те, щоб ці "Тандеми" якомога швидше стріляли у ворога на полі бою. 

"Проводиться цілий комплекс заходів, щоб підготувати кадри, ремонтну та автомобільну базу, вчасно забезпечити підрозділи боєприпасами. Це все комплексне рішення, навчання може проводитися вже зараз. Такі комплекси є, і найближчим часом будуть з'являтись у масовому виробництві. Ми очікуємо у найближчі тижні підписання перших контрактів по "Тандему" і "Шаблі"", - каже Кишкар.

Взаємодія між розробником, виробником зброї і військовим взаємовигідна. Адже отримуючи зворотній зв'язок, можна вдосконалити виріб і натомість ефективно використовувати ті чи інші засоби на полі бою, зазначив майор.

"Ми передаємо цю інформацію до інших підрозділів, які можуть вже завтра отримати на постачання ці комплекси і мати напрацювання від виробника і бойових підрозділів, які вже працювали з цими системами. Це докорінно змінює наземну ситуацію в плані стилю ведення бою, дозволяє командирам з більшою фантазією підходити до розміщення бойових, вогневих засобів ураження. Найголовніше, що це напряму пов'язане з мобілізацією", - резюмував Кишкар.

Теги:
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
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