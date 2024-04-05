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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ ліквідували за добу 860 окупантів, 15 танків та 73 бронемашини

5 квітня, 2024 п'ятниця
07:48
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 65 бойових зіткнень. Водночас ворог активізував власні сили на Бахмутському напрямку - ЗСУ відбили 30 атак

Про це 5 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,
  • танків ‒ 7033 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,
  • артилерійських систем – 11 221 (+50) од,
  • РСЗВ – 1029 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 747 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1849 (+4) од.

Зведення Генштабу: Росія активізувалася на Бахмутському напрямку - ЗСУ відбили за добу 30 атак

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку Україна відбила 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Армія РФ завдала 4 ракетних та 80 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 2 артилерійські системи та радіолокаційну станцію

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

  • У ніч з 4 на 5 квітня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з напрямку Чорного моря. Більше про атаку читайте тут!

Теги:
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