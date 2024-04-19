Росія атакує Сумщину ввечері 19 квітня
Ввечері п'ятниці, 19 квітня, російські терористи продовжили обстрілювати Україну. У Сумах атаковано цивільну інфраструктуру
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики, а також активність ворожої тактичної авіації.
У повітряному просторі Сумщини фіксували ракету. За інформацією "Суспільного", приблизно о 22:30 у Сумах було чутно декілька вибухів.
Також міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив про вибух. За його словами, ймовірно, працювали сили ППО. Згодом він видалив пост у Facebook.
Згодом Сумська ОВА написала: "Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали".
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