Росія атакує Україну ракетами та БПЛА: на Сумщині лунали вибухи

Про це інформують Повітряні сили.

О 22:37 стало відомо про рух ударних БПЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини. За 25 хвилин Полтавську та Чернігівську області попередили про ракетну небезпеку.

"Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини", - написали ПС о 23:16.

Згодом стало відомо про рух дронів з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний. Водночас безпілотники на Полтавщині тримали курс на Миргород.

О 23:45 ворожі безпілотники рухалися на Миргород з північного сходу.

Вибухи на Сумщині

О 23:20 Суспільне повідомило про звук вибуху у Сумах. За три хвилини пролунав ще один вибух.

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