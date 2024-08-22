Росія атакує Україну ракетами та БПЛА: на Сумщині лунали вибухи
Російська терористична армія вночі четверга, 22 серпня, атакує територію України ударними безпілотниками та ракетами: у Сумах лунав вибух
Про це інформують Повітряні сили.
О 22:37 стало відомо про рух ударних БПЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини. За 25 хвилин Полтавську та Чернігівську області попередили про ракетну небезпеку.
"Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини", - написали ПС о 23:16.
Згодом стало відомо про рух дронів з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний. Водночас безпілотники на Полтавщині тримали курс на Миргород.
О 23:45 ворожі безпілотники рухалися на Миргород з північного сходу.
Вибухи на Сумщині
О 23:20 Суспільне повідомило про звук вибуху у Сумах. За три хвилини пролунав ще один вибух.
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