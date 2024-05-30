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Оновлено

Росія атакує Україну "шахедами": у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру

30 травня, 2024 четвер
02:53
Війна з Росією шахед

У ніч на четвер, 30 квітня, Росія атакує Україну "шахедами": у Харкові зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Спершу про загрозу застосування ударних БПЛА попередили Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області. Станом на 23:33 29 травня групи "шахедів" рухались у напрямку Дніпра та Харківщини, а згодом їх зафіксували над Дніпром. 

Ще одна група безпілотників з Запоріжжя рухалась на Дніпропетровщину, інша - з Чорного моря на Одещину. Водночас з Херсонщини "шахеди" рухались на Миколаївщину. 

О 00:09 про загрозу атаки безпілотників попередили Черкаську область. 

Станом 00:21 БПЛА рухались

  • на Херсонщині - у напрямку Миколаївської області
  • на Дніпропетровщині - у напрямку Полтавської області
  • на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області
  • на Одещині - в напрямку Одеси

"Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - повідомили Повітряні сили о 00:39. 

Згодом ворожі БПЛА увійшли в повітряний простір Дніпра. За 12 хвилин після цього Суспільне поінформувало про звуки вибухів у місті. 

Згодом ще одну групу безпілотників зафіксували в акваторії Чорного моря: вони рухались в напрямку Миколаївщини. 

З Кіровоградщини дрони рухались на Черкащину, а з Черкащини на Київщину. Також фіксують рух БПЛА у північно-західному напрямку на Вінниччину з Черкаської та Одеської областей. 

О 1:50 Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" з Вінниччини до Хмельниччини та Житомирщини. Невдовзі ворожі безпілотники зафіксували на Полтавщині, в районі Кременчука. 

Станом на 02:37 "шахеди" є в Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Вони прямують західним та північно-західним курсом.

Вибухи в Харкові

О 02:04 у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

"У Харкові дуже голосно! Будьте обережні!", - написав він.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали по області щонайменше п'ять ударів. Частина з них - по населених пунктах Харківського району.

Терехов заявив, що російська армія атакувала в Харкові об'єкт критичної інфраструктури. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих. 

"На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон", - додав він. 

Новина доповнюватиметься...

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Запоріжжя
Харків
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Хмельниччина
Київщина
Одещина
Черкащина
Миколаївщина
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