Росія атакує Україну "шахедами": у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру
У ніч на четвер, 30 квітня, Росія атакує Україну "шахедами": у Харкові зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Спершу про загрозу застосування ударних БПЛА попередили Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області. Станом на 23:33 29 травня групи "шахедів" рухались у напрямку Дніпра та Харківщини, а згодом їх зафіксували над Дніпром.
Ще одна група безпілотників з Запоріжжя рухалась на Дніпропетровщину, інша - з Чорного моря на Одещину. Водночас з Херсонщини "шахеди" рухались на Миколаївщину.
О 00:09 про загрозу атаки безпілотників попередили Черкаську область.
Станом 00:21 БПЛА рухались:
- на Херсонщині - у напрямку Миколаївської області
- на Дніпропетровщині - у напрямку Полтавської області
- на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області
- на Одещині - в напрямку Одеси
"Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - повідомили Повітряні сили о 00:39.
Згодом ворожі БПЛА увійшли в повітряний простір Дніпра. За 12 хвилин після цього Суспільне поінформувало про звуки вибухів у місті.
Згодом ще одну групу безпілотників зафіксували в акваторії Чорного моря: вони рухались в напрямку Миколаївщини.
З Кіровоградщини дрони рухались на Черкащину, а з Черкащини на Київщину. Також фіксують рух БПЛА у північно-західному напрямку на Вінниччину з Черкаської та Одеської областей.
О 1:50 Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" з Вінниччини до Хмельниччини та Житомирщини. Невдовзі ворожі безпілотники зафіксували на Полтавщині, в районі Кременчука.
Станом на 02:37 "шахеди" є в Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Вони прямують західним та північно-західним курсом.
Вибухи в Харкові
О 02:04 у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові дуже голосно! Будьте обережні!", - написав він.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали по області щонайменше п'ять ударів. Частина з них - по населених пунктах Харківського району.
Терехов заявив, що російська армія атакувала в Харкові об'єкт критичної інфраструктури. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.
"На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон", - додав він.
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