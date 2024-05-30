На Харківщині росіяни ракетами знищили історичну пам'ятку: загинули тварини

Про це повідомляє голова Малоданилівської територіальної громади Олександр Гололобов.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване", - написав Гололобов.

За його словами, унаслідок ракетного обстрілу люди не постраждали, проте загинули кролі. Попередньо, ворог вдарив ракетами С-300.

"РБК-Україна" повідомило, що ракетний удар, ймовірно, було завдано по манежу Харківського зооветеринарного інституту.

Довідка.

Кінний манеж на території кінно-спортивного комплексу при Державному біотехнологічному університеті - це пам’ятка архітектури, збудована на рубежі ХІХ-XX століть.

Натомість сам Харківський зооветеринарний інститут мав 12 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, навчальне-дослідне господарство, будинок культури, кінно-спортивний комплекс, спортивні споруди, зокрема три футбольних поля.

Фото: авторство Denis Vitchenko/wikimedia.org