На Харківщині росіяни ракетами знищили історичну пам'ятку: загинули тварини
У ніч проти 30 травня російська армія завдала 5 ракетних ударів по селищу Мала Данилівка Харківської області. Унаслідок цього зруйновано манеж Харківського зооветеринарного інституту
Про це повідомляє голова Малоданилівської територіальної громади Олександр Гололобов.
"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване", - написав Гололобов.
За його словами, унаслідок ракетного обстрілу люди не постраждали, проте загинули кролі. Попередньо, ворог вдарив ракетами С-300.
"РБК-Україна" повідомило, що ракетний удар, ймовірно, було завдано по манежу Харківського зооветеринарного інституту.
Довідка.
Кінний манеж на території кінно-спортивного комплексу при Державному біотехнологічному університеті - це пам’ятка архітектури, збудована на рубежі ХІХ-XX століть.
Натомість сам Харківський зооветеринарний інститут мав 12 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, навчальне-дослідне господарство, будинок культури, кінно-спортивний комплекс, спортивні споруди, зокрема три футбольних поля.
Фото: авторство Denis Vitchenko/wikimedia.org
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