Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 8 жовтня

Про рух ворожих безпілотників інформують Повітряні сили.

О 0:43 стало відомо про "шахеди", які перебували на Херсонщині та рухалися в напрямку Чорного моря курсом на Одещину. Згодом про загрозу БПЛА та можливу роботу ППО попередили Миколаївську, Одеську та Запорізьку області.

Станом на 01:17 ворожі безпілотники фіксували в акваторії Чорного моря в районі Одеси та в районі Запоріжжя. За десять хвилин про загрозу БПЛА попередили жителів Дніпропетровської області.

"Нова група "шахедів" в акваторії Чорного моря тримає курс Чорноморськ", - повідомили Повітряні сили о 02:03.

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