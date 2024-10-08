Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 8 жовтня
Уночі вівторка, 8 жовтня, російська терористична армія запустила на територію України ударні безпілотники
Про рух ворожих безпілотників інформують Повітряні сили.
О 0:43 стало відомо про "шахеди", які перебували на Херсонщині та рухалися в напрямку Чорного моря курсом на Одещину. Згодом про загрозу БПЛА та можливу роботу ППО попередили Миколаївську, Одеську та Запорізьку області.
Станом на 01:17 ворожі безпілотники фіксували в акваторії Чорного моря в районі Одеси та в районі Запоріжжя. За десять хвилин про загрозу БПЛА попередили жителів Дніпропетровської області.
"Нова група "шахедів" в акваторії Чорного моря тримає курс Чорноморськ", - повідомили Повітряні сили о 02:03.
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