Росія атакує Україну "шахедами": у Харкові є постраждалі, в Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили України.

О 23:05 група ворожих БПЛА рухалась з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Далі безпілотники продовжили рух на Кіровоградщину.

Невдовзі стало відомо, що станом на 2:11 кілька груп "шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Ще одна група перебуває в районі Харкова, а інша - на Кіровоградщині.

У Харкові виникли пожежі

О 02:10 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.

"Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні", - написав він.

О 02:15 він поінформував, що вибухи пролунали повторно. Невдовзі стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Харкові пошкоджено кілька приватних будинків: там виникли пожежі. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих людей. У них зафіксували гостру реакцію на стрес.

"Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надана медична допомога на місці", - написав Синєгубов.

Тривогу у Харкові та області оголосили о 21:25.

В Одесі пролунали вибухи

Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.

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