Росія атакує Україну "шахедами": у Харкові є постраждалі, в Одесі пролунали вибухи
У ніч на вівторок, 21 травня, російська окупаційна армія атакує Україну "шахедами": у Харкові постраждали чотири людини та зайнялись пожежі, в Одесі пролунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили України.
О 23:05 група ворожих БПЛА рухалась з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Далі безпілотники продовжили рух на Кіровоградщину.
Невдовзі стало відомо, що станом на 2:11 кілька груп "шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Ще одна група перебуває в районі Харкова, а інша - на Кіровоградщині.
У Харкові виникли пожежі
О 02:10 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.
"Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні", - написав він.
О 02:15 він поінформував, що вибухи пролунали повторно. Невдовзі стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Харкові пошкоджено кілька приватних будинків: там виникли пожежі. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих людей. У них зафіксували гостру реакцію на стрес.
"Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надана медична допомога на місці", - написав Синєгубов.
Тривогу у Харкові та області оголосили о 21:25.
В Одесі пролунали вибухи
Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов.
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе