Росія будує укриття для літаків на аеродромах поблизу кордону з Україною, - британська розвідка
Росія розпочала будівництво укриттів для літаків на кількох авіабазах поблизу кордону з Україною після серії успішних атак українських безпілотників
Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.
Захисні споруди виявили на аеродромах Міллерово, Курськ-Восточний та Хвардійське. Йдеться про укріплені ангари з куполоподібними дахами, противибуховими дверима. Укріплення покриті шаром ґрунту для додаткового захисту від ударів.
Зокрема, база Міллерово в Ростовській області розташована лише за 17 км від кордону з Україною й зазнала атаки 22 липня. Окрім будівництва укріплених ангарів, тут також активно зводяться вісім нових наскрізних укриттів для літаків, які, ймовірно, незабаром будуть готові до експлуатації.
У розвідці зазначили, що будівництво цих укріплених споруд покликане забезпечити підвищений рівень захисту літаків, що дислокуються на російських авіабазах, від майбутніх ударів українських ударних БПЛА.
фото: Міністерство оборони Великої Британії
фото: Міністерство оборони Великої Британії
фото: Міністерство оборони Великої Британії
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