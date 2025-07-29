Росія будує укриття для літаків на аеродромах поблизу кордону з Україною, - британська розвідка

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Захисні споруди виявили на аеродромах Міллерово, Курськ-Восточний та Хвардійське. Йдеться про укріплені ангари з куполоподібними дахами, противибуховими дверима. Укріплення покриті шаром ґрунту для додаткового захисту від ударів.

Зокрема, база Міллерово в Ростовській області розташована лише за 17 км від кордону з Україною й зазнала атаки 22 липня. Окрім будівництва укріплених ангарів, тут також активно зводяться вісім нових наскрізних укриттів для літаків, які, ймовірно, незабаром будуть готові до експлуатації.

У розвідці зазначили, що будівництво цих укріплених споруд покликане забезпечити підвищений рівень захисту літаків, що дислокуються на російських авіабазах, від майбутніх ударів українських ударних БПЛА.

фото: Міністерство оборони Великої Британії

фото: Міністерство оборони Великої Британії

фото: Міністерство оборони Великої Британії