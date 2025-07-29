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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія будує укриття для літаків на аеродромах поблизу кордону з Україною, - британська розвідка

Росія будує укриття для літаків на аеродромах поблизу кордону з Україною, - британська розвідка

Марія Науменко
29 липня, 2025 вiвторок
20:47
Війна з Росією

Росія розпочала будівництво укриттів для літаків на кількох авіабазах поблизу кордону з Україною після серії успішних атак українських безпілотників

Зміст

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Захисні споруди виявили на аеродромах Міллерово, Курськ-Восточний та Хвардійське. Йдеться про укріплені ангари з куполоподібними дахами, противибуховими дверима. Укріплення покриті шаром ґрунту для додаткового захисту від ударів.

Зокрема, база Міллерово в Ростовській області розташована лише за 17 км від кордону з Україною й зазнала атаки 22 липня. Окрім будівництва укріплених ангарів, тут також активно зводяться вісім нових наскрізних укриттів для літаків, які, ймовірно, незабаром будуть  готові до експлуатації.

У розвідці зазначили, що будівництво цих укріплених споруд покликане забезпечити підвищений рівень захисту літаків, що дислокуються на російських авіабазах, від майбутніх ударів українських ударних БПЛА.

фото: Міністерство оборони Великої Британії

фото: Міністерство оборони Великої Британії

фото: Міністерство оборони Великої Британії

  • 1 червня 2025 року Служба безпеки України провела велику операцію під назвою "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації. 
  • Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк розкрив деталі історичної спецоперації "Павутина", у рамках якої було уражено понад 40 російських військових літаків.
  • Супутникові знімки російського аеродрому "Бєлая" підтверджують пошкодження літаків після операції Служби безпеки "Павутина".
  • 4 червня Служба безпеки України показала унікальні кадри підготовки до спецоперації "Павутина" з ураження стратегічної авіації Росії.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Військові новини
Велика Британiя
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