Росія має намір "мобілізувати" на фронт 1,3 тис. священників - Спротив
Російська влада планує відправити на війну в Україну 1,3 тис. московських священників, аби ті "духовно допомагали" ЗС РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що за словами митрополита Ставропольського й Невинномиського Кирила в ефірі ТБ РФ, церква має намір відправити на фронт близько 1,3 тис. священників для "духовної допомоги російським військовослужбовцям".
Він стверджує, що міністерство оборони РФ має тісні зв’язки з церквою, тому питання буде вирішене найближчим часом.
"І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кирил є агентом КДБ по кличці "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ Росії. Його попередник Олексій ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов", - додає ЦНС.
Водночас у повідомленні підкреслено, що у військовій агресії проти України Москва покладається на підконтрольні їй релігійні структури.
"Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан", - зазначає ЦНС, нагадуючи, що церква у 2014 році організовувала багатолюдні хресні ходи, щоб перешкодити ЗСУ не пропустити армію РФ.
- 16 квітня клірик ПЦУ Святослав Скороход повідомив, що у Ногінську Московської області бульдозером знищили єдиний на території Росії храм ПЦУ.
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