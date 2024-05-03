Росія має намір "мобілізувати" на фронт 1,3 тис. священників - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що за словами митрополита Ставропольського й Невинномиського Кирила в ефірі ТБ РФ, церква має намір відправити на фронт близько 1,3 тис. священників для "духовної допомоги російським військовослужбовцям".

Він стверджує, що міністерство оборони РФ має тісні зв’язки з церквою, тому питання буде вирішене найближчим часом.

"І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кирил є агентом КДБ по кличці "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ Росії. Його попередник Олексій ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов", - додає ЦНС.

Водночас у повідомленні підкреслено, що у військовій агресії проти України Москва покладається на підконтрольні їй релігійні структури.

"Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан", - зазначає ЦНС, нагадуючи, що церква у 2014 році організовувала багатолюдні хресні ходи, щоб перешкодити ЗСУ не пропустити армію РФ.