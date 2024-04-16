У російському Ногінську знищили єдиний храм ПЦУ, - клірик ПЦУ Святослав Скороход

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"В цьому році виповнюється 30 років з дня утворення Богородської єпархії, яка входить до складу ПЦУ України. І єдиний храм, який існував на території РФ, був саме Свято-Троїцький храм, який очолював та свого часу розбудовував й служив у ньому митрополит Адріан. Протягом багатьох років там збиралася українська діаспора. Велися не тільки богослужіння, а й духовні заходи, які об'єднували 10 млн людей української діаспори", - зазначив Святослав Скороход.

За словами клірика ПЦУ, багато українців приїздили в цей храм вінчатися, хрестити своїх дітей, сповідатися та причащатися.

"Тобто єдиним духовним форпостом Української церкви в Росії залишався саме цей храм. Московська патріархія разом з місцевою владою не давала можливості узаконити цю церковну будівлю й за відповідними політичними причинами кілька днів тому бульдозерами знесла єдиний Український храм, який був оплотом незламності українців. Сьогодні росіяни ставлять останній штрих для зачистки душі української діаспори, яка там ще налічується", - наголосив Святослав Скороход.

Столична влада сформує список земельних ділянок комунальної форми власності, якими може незаконно користуватися Українська православна церква Московського патріархату. По кожній з адрес проведуть перевірку і, якщо такі факти підтвердяться, землю вилучатимуть.













