У російському Ногінську знищили єдиний храм ПЦУ, - клірик ПЦУ Святослав Скороход
Клірик ПЦУ Святослав Скороход повідомив, що у Ногінську Московської області бульдозером знищили єдиний на території Росії храм ПЦУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"В цьому році виповнюється 30 років з дня утворення Богородської єпархії, яка входить до складу ПЦУ України. І єдиний храм, який існував на території РФ, був саме Свято-Троїцький храм, який очолював та свого часу розбудовував й служив у ньому митрополит Адріан. Протягом багатьох років там збиралася українська діаспора. Велися не тільки богослужіння, а й духовні заходи, які об'єднували 10 млн людей української діаспори", - зазначив Святослав Скороход.
За словами клірика ПЦУ, багато українців приїздили в цей храм вінчатися, хрестити своїх дітей, сповідатися та причащатися.
"Тобто єдиним духовним форпостом Української церкви в Росії залишався саме цей храм. Московська патріархія разом з місцевою владою не давала можливості узаконити цю церковну будівлю й за відповідними політичними причинами кілька днів тому бульдозерами знесла єдиний Український храм, який був оплотом незламності українців. Сьогодні росіяни ставлять останній штрих для зачистки душі української діаспори, яка там ще налічується", - наголосив Святослав Скороход.
- Столична влада сформує список земельних ділянок комунальної форми власності, якими може незаконно користуватися Українська православна церква Московського патріархату. По кожній з адрес проведуть перевірку і, якщо такі факти підтвердяться, землю вилучатимуть.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе