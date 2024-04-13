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У Києві перевірять законність перебування церков Московського патріархату на 73 земельних ділянках

13 квітня, 2024 субота
16:54
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Столична влада сформує список земельних ділянок комунальної форми власності, якими може незаконно користуватися Українська православна церква Московського патріархату. По кожній з адрес проведуть перевірку і, якщо такі факти підтвердяться, землю вилучатимуть

При цьому УПЦ МП доведеться відшкодовувати завданих збитків. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні IIІ сесії Київської міської ради IX скликання, що відбулося 11 квітня 2024 року, розповідає офіційний сайт Київради.

"За" проголосували 68 депутатів.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, останнім часом, на ім'я Київської міської ради надходять численні звернення щодо вжиття заходів та врегулювання діяльності релігійних організацій, які пов’язані з росією та пропагують ворожі наративи.

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"Прийнято рішення перевірити законність розміщення на комунальних земельних ділянках церков та інших споруд релігійних організацій, які пов’язані з країною-агресором. Зараз перелік земельних ділянок, які необхідно перевірити налічує 73 адреси, однак надалі його будуть розширювати. І в разі виявлення порушень місто звернеться до правоохоронних органів та суду щодо притягнення правопорушників до передбаченої чинним законодавством відповідальності, відшкодування нанесених за весь час незаконного користування самовільно зайнятими земельними ділянками збитків та звільнення зазначених територій та споруд", - сказав Васильчук.

"Це дозволить створити передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб та деколонізувати релігійні об’єкти в місті Києві", - наголосив голова постійної комісії Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту.

Коли до сесійного залу парламенту внесуть закон про заборону УПЦ (МП)

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою, у другому читанні й у цілому наприкінці квітня - у травні 2024 року, заявила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук ("Слуга народу").

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"Якщо говорити про терміни, коли це може бути, то, в принципі, законопроєкт пройшов комітет і або наприкінці квітня, або в травні може бути винесений у зал", - сказала Кравчук в ефірі єдиного телемарафону в п'ятницю, 13 квітня.

За її словами, для внесення законопроєкту до порядку денного пленарного засідання необхідне рішення погоджувальної ради керівників фракцій і груп, що "потребує якоїсь консолідації".

  • Законопроєкт №8371 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій Верховна Рада ухвалила в першому читанні 19 жовтня 2023 року.
Теги:
Кримінал
РПЦ
УПЦ МП
новини Києва
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