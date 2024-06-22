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Війна з Росією: хроніка
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Росія намагається вивести деякі підрозділи з-під Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця"

22 червня, 2024 субота
15:24
Війна з Росією чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська

Російська окупаційна армія намагається вивести деякі підрозділи з району Вовчанська Харківської області. Причиною цього стала втрата їхньої боєздатності

Зміст

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Зазначається, що протягом минулої доби та впродовж сьогоднішньої ворог не проводив наступальних дій на Харківському напрямку. 

"Противник намагається виводити свої підрозділи, які в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого, через часткову втрату боєздатності. Сили оборони надійно тримають там оборону", - заявив Волошин.

Водночас речник наголосив, що росіяни не полишають спроб атакувати - застосовують авіацію, зокрема керовані ракети, по містах і селах. 

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Найгарячішою точкою на фронті залишається Покровський напрямок. 
Теги:
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Вовчанськ
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