Росія намагається вивести деякі підрозділи з-під Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Зазначається, що протягом минулої доби та впродовж сьогоднішньої ворог не проводив наступальних дій на Харківському напрямку.

"Противник намагається виводити свої підрозділи, які в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого, через часткову втрату боєздатності. Сили оборони надійно тримають там оборону", - заявив Волошин.

Водночас речник наголосив, що росіяни не полишають спроб атакувати - застосовують авіацію, зокрема керовані ракети, по містах і селах.