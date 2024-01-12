Росія обходить санкції щодо виробництва зброї завдяки компонентам американських та китайських компаній, - Politico
Росії, ймовірно, вдається обходити санкції щодо виробництва зброї завдяки постачанням компонентів американськими та китайськими компаніями
Про це пише Politico.
Зазначається, що Росії потрібні мікрочіпи, датчики та навігаційні системи, щоб поповнити запаси зброї, зокрема "кинджали" або розвідувальні й ударні БПЛА, щоб продовжувати атакувати територію України.
"У всякому разі, можливості Росії з виробництва ракет і безпілотників, схоже, зросли у 2023 році", - йдеться у спільному дослідженні Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола.
За оцінками України, у 2022 році російські ракетні потужності становили 50 ракет на місяць, до середини 2023 року вони подвоїлися до 100 і досягли 115 до кінця року. Проте автори дослідження вважають, що якщо РФ продовжить темпи війни, то виснажить свої запаси.
У звіті зазначається, що держави-партнери України наклали санкції на багато з 2800 західних компонентів, знайдених в уламках російського озброєння на полі бою. Детальний аналіз показників російської торгівлі показує, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, 45% - Китай.
Найбільшим постачальником технологій стала американська компанія Intel, потім - китайська Huawei. Також до першої десятки увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.
- 22 грудня 2023 року президент Байден видав новий указ про посилення можливостей міністерства фінансів США з метою контролю фінансових установ, які допомагають Росії купувати військову техніку в обхід санкцій.
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