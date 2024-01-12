Росія обходить санкції щодо виробництва зброї завдяки компонентам американських та китайських компаній, - Politico

Про це пише Politico.

Зазначається, що Росії потрібні мікрочіпи, датчики та навігаційні системи, щоб поповнити запаси зброї, зокрема "кинджали" або розвідувальні й ударні БПЛА, щоб продовжувати атакувати територію України.

"У всякому разі, можливості Росії з виробництва ракет і безпілотників, схоже, зросли у 2023 році", - йдеться у спільному дослідженні Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола.

За оцінками України, у 2022 році російські ракетні потужності становили 50 ракет на місяць, до середини 2023 року вони подвоїлися до 100 і досягли 115 до кінця року. Проте автори дослідження вважають, що якщо РФ продовжить темпи війни, то виснажить свої запаси.

У звіті зазначається, що держави-партнери України наклали санкції на багато з 2800 західних компонентів, знайдених в уламках російського озброєння на полі бою. Детальний аналіз показників російської торгівлі показує, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, 45% - Китай.

Найбільшим постачальником технологій стала американська компанія Intel, потім - китайська Huawei. Також до першої десятки увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.