Росія окупувала Шевченко Донецької області, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Шевченко, а також просунувся біля Зеленого Поля, Мирного, Піщаного", - пишуть аналітики про ситуацію на Донеччині.

Також відомо про просування росіян біля Гатища, цей населений пункт розташований на Вовчанському напрямку, біля кордону з РФ.