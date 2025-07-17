Росія окупувала Шевченко Донецької області, - DeepState
Вранці четверна, 17 липня, стало відомо, що російські загарбницькі війська захопили населений пункт Шевченко Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог окупував Шевченко, а також просунувся біля Зеленого Поля, Мирного, Піщаного", - пишуть аналітики про ситуацію на Донеччині.
Також відомо про просування росіян біля Гатища, цей населений пункт розташований на Вовчанському напрямку, біля кордону з РФ.
- Протягом доби 16 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1190 військових. Також українські захисники знищили 43 артилерійські системи та 4 танки ворога.
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