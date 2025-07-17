Армія РФ за добу втратила 1190 військових, 43 артсистеми та 4 танки
Протягом доби 16 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1190 військових. Також українські захисники знищили 43 артилерійські системи та 4 танки ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб;
- танків – 11029 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 22996 (+1) од;
- артилерійських систем – 30438 (+43) од;
- РСЗВ – 1440 (+0) од;
- засоби ППО – 1197 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250);
- крилаті ракети – 3491 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154);
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
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