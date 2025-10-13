Росія окупувала Тернове Дніпропетровської області, - DeepState
У понеділок, 13 жовтня, стало відомо, що російські загарбники окупували населений пункт Тернове Дніпропетровської області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Росіяни просунулися поблизу Шандриголового, цей населений пункт розташований на північному сході Донецької області - неподалік адмінмежі з Луганщиною і Харківщиною.
Ворог окупував Тернове, що у Дніпропетровській області, і межує з Донеччиною.
Також OSINT-ери уточнили лінію зіткнення у Малих Щербаках Запорізької області.
- Від початку доби понеділка, 13 жовтня, на фронті відбулося 78 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку.
- Біла Церква
