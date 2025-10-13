Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генштаб станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки. Ворог завдав тут два авіаційні удари, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 92 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог тричі намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Торське.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили одинадцять із тринадцяти ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника, ще три бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор провів три марні атаки в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.