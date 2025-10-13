Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку

Дмитро Марценишин
13 жовтня, 2025 понедiлок
09:05
Війна з Росією ЗСУ, Сили оборони

Впродовж доби, 12 жовтня, на фронті зафіксували 149 боїв, найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 46 штурмів

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.  

12 жовтня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинув 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, 83 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по Харкову, населених пунктах Юр’ївка Дніпропетровської області; Костянтинівка, Миколаївка, Сіверськ Донецької області; Магдалинівка, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Ситуація за основними напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бої. 

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бої у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив три атаки на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення — загарбники намагалися наступати в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири штурми в районі Степового та у бік Степногірська і Приморського.

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Теги:
Новини
російська армія
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
Слов'янськ
Запорізька область
Костянтинівка
Харківщина
Куп'янськ
Покровськ
Читайте також:
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Автор Марія Музиченко
12 жовтня, 2025 неділя
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
Трамп на даху
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
Київ
+8.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
12:05
OPINION
Чи розуміємо ми природу інфляції?
11:48
Ексклюзив
антиізраїльські протести
За кордоном ізраїльтяни поводяться скромно і намагаються не говорити на івриті: журналістка з Ізраїлю про посилення антисемітських настроїв у світі
11:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: гривня послабшала щодо євро
11:15
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
10:54
Кая Каллас
Кая Каллас прибула до Києва
10:47
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У восьми областях діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі 13 жовтня
10:33
Ексклюзив
Пуск ракети Tomahawk
Все, чим Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, відправлено в Крим та "утилізовано" там Силами оборони, - авіаексперт Храпчинський
10:22
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
10:02
OPINION
Заберіть російського диктатора в Китай
10:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін та інструментальний бліндажний ансамбль шансону
"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Весною Орбана може замінити Мадяр, а ракети "Томагавки" – важіль тиску на Путіна. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
09:46
сили ППО
Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА
09:41
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня
09:34
Ексклюзив
Росія одночасно запустила два процеси: Шлінчак про плани Путіна продовжувати війну
08:34
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Одещині постраждала людина
08:05
OPINION
Брехун гірший за ворога
07:40
збірна України, футбол, Україна
Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
06:53
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
06:28
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну
2025, неділя
12 жовтня
23:56
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News
23:23
буревій у Стрийському парку
Вночі та вранці у Києві очікується буревій
23:04
здоров'я
Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства
22:27
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшановувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
21:20
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї держави"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський журналіст Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV