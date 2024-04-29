Росія перерозподіляє кадри на ТОТ після "перевиборів" Путіна, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У звʼязку з "інавгурацією" Володимира Путіна на тимчасово окупованих територіях готується низка кадрових рішень щодо гауляйтерів", - інформує ЦНС.

Зазначено, що кадрові чистки тривають і в Росії, зокрема в міністерстві оборони, і на українських ТОТ після "псевдовиборів" Путіна.

"Зокрема, до СІЗО відправили Тимура Іванова – заступника Сергія Шойгу, який контролював розкрадання коштів при будівництві на ТОТ півдня України", - акцентує Спротив.

Водночас Кремль здійснює перерозподіл кадрів і в тимчасово окупованих українських регіонах, через що гауляйтери їдуть у Москву.

"Центр національного спротиву зауважує, що на Росії немає процедури звільнення з державних посад. Тому очікуємо посадок та безслідних зникнень", - підкреслюють у повідомленні.