РФ через дефіцит кадрів влаштовує в адміністрації на ТОТ ветеранів війни проти України, - Спротив
Російські загарбники у свої адміністрації на тимчасово окупованих територіях України беруть на роботу ветеранів "СВО" через кадровий дефіцит
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На ТОТ спостерігається брак охочих працювати в окупаційних адміністраціях, через що росіяни не можуть заповнити всі посади. Тому ворог у рамках програми "Час героїв" почав влаштовувати на роботу ветеранів війни проти України, у яких немає досвіду.
ЦНС зауважує, що таким способом загарбники вирішують також і демографічне питання, адже нові посадовці привозять на ТОТ свої сім’ї. Вони поселяються в помешканнях українців, які відібрали росіяни.
- 4 лютого повідомлялося, що росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій писати заяви на відмову від українського громадянства.
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