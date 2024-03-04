РФ через дефіцит кадрів влаштовує в адміністрації на ТОТ ветеранів війни проти України, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На ТОТ спостерігається брак охочих працювати в окупаційних адміністраціях, через що росіяни не можуть заповнити всі посади. Тому ворог у рамках програми "Час героїв" почав влаштовувати на роботу ветеранів війни проти України, у яких немає досвіду.

ЦНС зауважує, що таким способом загарбники вирішують також і демографічне питання, адже нові посадовці привозять на ТОТ свої сім’ї. Вони поселяються в помешканнях українців, які відібрали росіяни.