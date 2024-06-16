Росія підвищує податки, щоб використати кошти на війну проти України, - розвідка Британії

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що податкові зміни у 2025 році забезпечать додаткові надходження до бюджету РФ у розмірі близько 2,6 трильйона рублів ($29 млрд). Ставка корпоративного податку зросте із 20% до 25%, а також в рамках нової податкової системи будуть введені додаткові стягнення.

За даними розвідки Британії, максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте із 15% до 22%.

У британському міноборони також вважають, що додаткові прибутки, отримані насамперед коштом підвищення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування зростаючих державних видатків.

Очікується, що державні витрати РФ цього року зростуть приблизно на 15% порівняно із 2023 роком, але, швидше за все, збільшуватимуться й надалі.

"Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами", – зазначили у міноборони Британії.

Експерти додають, що збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів Росії.

У британській розвідці підкреслюють, що економічне зростання Росії, найімовірніше, забезпечується високими державними інвестиціями у військові сектори економіки, однак інвестиції у невійськові сектори, швидше за все, стагнують.



Також у зведенні зазначається, що військові сектори із великою імовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії. На думку міноборони Британії, додаткові витрати для бізнесу майже напевно обмежать подальші приватні інвестиції у невійськові сектори РФ.