Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico
27 вересня 2025 року Росії не вдалося відновити своє місце в керівній раді Авіаційного агентства ООН через рішучий спротив ЄС на тлі війни в Україні
Після того, як країна не набрала необхідної підтримки для отримання місця в 36-членній Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), російський представник закликав до "повторного туру голосування", про це пише Politico.
Росію було виключено з Ради ІКАО у 2022 році через незаконне конфіскування Москвою орендованих літаків на початку війни проти України було достатньо, щоб переконати більшість урядів не обирати Росію до ради.
Крім того, рада звинуватила Росію у збитті рейсу MH17 Malaysia Airlines над територією на сході України, контрольованою російськими силами, що призвело до загибелі 298 людей.
Речниця Європейської комісії з питань транспорту Анна-Кайса Ітконен перед голосуванням заявила, що "неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів і порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, який відповідає за дотримання цих самих правил".
- Нагадаємо, що 17 липня 2024 року, минає десять років з моменту збиття літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом.
