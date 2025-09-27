Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico

Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico

Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
23:05
Війна з Росією росія агресор

27 вересня 2025 року Росії не вдалося відновити своє місце в керівній раді Авіаційного агентства ООН через рішучий спротив ЄС на тлі війни в Україні

Зміст

Після того, як країна не набрала необхідної підтримки для отримання місця в 36-членній Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), російський представник закликав до "повторного туру голосування", про це пише Politico.

Росію було виключено з Ради ІКАО у 2022 році через незаконне конфіскування Москвою орендованих літаків на початку війни проти України було достатньо, щоб переконати більшість урядів не обирати Росію до ради.

Крім того, рада звинуватила Росію у збитті рейсу MH17 Malaysia Airlines над територією на сході України, контрольованою російськими силами, що призвело до загибелі 298 людей.

Речниця Європейської комісії з питань транспорту Анна-Кайса Ітконен перед голосуванням заявила, що "неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів і порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, який відповідає за дотримання цих самих правил".

  • Нагадаємо, що 17 липня 2024 року, минає десять років з моменту збиття літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом.
