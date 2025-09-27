Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico

Після того, як країна не набрала необхідної підтримки для отримання місця в 36-членній Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), російський представник закликав до "повторного туру голосування", про це пише Politico.

Росію було виключено з Ради ІКАО у 2022 році через незаконне конфіскування Москвою орендованих літаків на початку війни проти України було достатньо, щоб переконати більшість урядів не обирати Росію до ради.

Крім того, рада звинуватила Росію у збитті рейсу MH17 Malaysia Airlines над територією на сході України, контрольованою російськими силами, що призвело до загибелі 298 людей.

Речниця Європейської комісії з питань транспорту Анна-Кайса Ітконен перед голосуванням заявила, що "неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів і порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, який відповідає за дотримання цих самих правил".