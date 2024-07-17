Десять років з моменту трагедії рейсу MH17: пам’ять та правда

Трагедія, що забрала життя 298 людей, продовжує відгукуватись болем у серцях їхніх родин та всього світу. Цей інцидент став однією з найгучніших і найбільш суперечливих катастроф в авіаційній історії.

Літак рейсу MH17 був збитий 17 липня 2014 року лише через три години польоту. Маршрут авіарейсу проходив над окупованою територією східної України, де зовсім поруч тривали запеклі бої між українськими військовими та російськими силами.

На борту літака було 283 пасажири та 15 членів екіпажу, які летіли з Амстердама, столиці Нідерландів, до малайзійського Куала-Лумпура. Серед загиблих було багато громадян Нідерландів, а також Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади та Нової Зеландії. Вони були різного віку та національностей, на борту перебувало 80 дітей, але їх об’єднала трагічна доля цього рейсу.

Розслідування та висновки

Міжнародна спільна слідча група (JIT - Joint Investigation Team), до складу якої увійшли представники Нідерландів, України, Австралії, Бельгії та Малайзії, провела масштабне розслідування. Вона встановила, літак був збитий ракетою "земля-повітря" зенітно-ракетного комплексу "Бук", що був у розпорядженні 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил РФ. Цю установку доставили напередодні трагедії з Росії і випустили ракету вже з території України, що контролювалась проросійськими бойовиками. Ці висновки були підтверджені різними джерелами, включно із супутниковими знімками та свідчення очевидців.

Після збиття літака комплекс "Бук" швидко повернули до Росії, щоб ускладнити його виявлення і дослідження. Частини літака впали неподалік окупованого міста Торез, що знаходиться в Донецької області, тому доступ до місця падіння літака також був обмежений. Це значно ускладнювало збір доказів, але міжнародні експерти все ж змогли дістати необхідні матеріали для аналізу. Одразу після падіння уламків, на місце трагедії прибули бойовики, а члени міжнародної комісії деякий час не мали доступу до території. Повноцінно вивезти на аналіз уламки літака для дослідження експерти змогли лише в листопаді 2014 році.

Фото: Gazet van Antwerpen

Усі наявні докази нідерландські прокурори розмістили на спеціалізованій інформаційній сторінці в інтернеті, де представлена хронологія подій, а також мапи, фотографії та навіть відеоінтерв’ю.

Росія активно намагалася приховати свою участь у збитті рейсу MH17. Це відбувалося через різноманітні способи дезінформації, маніпуляції доказами та залякування свідків. Одразу після збиття бойовиками літака рейсу MH17, на російських каналах та соціальних мережах активно розповсюджувалися новини про збиття "української пташки", яка нібито є транспортним літаком Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ. Це вихваляння та погрози подальшого збиття будь-яких літальних апаратів над захопленими територіями завершилась лише тоді, коли стало зрозуміло, яку помилку здійснили російські терористи. З того часу, російські медіа публікували численні фейкові новини, зокрема, фальшиві свідчення "очевидців" та сфабриковані документи, щоб заплутати слідство та громадськість. А власні новини та вихваляння щодо збиття літака були якісно "зачищені".

Крім того, державні ЗМІ РФ та офіційні представники активно просували різні версії того, що сталося з MH17. Серед них були заяви про те, що літак був збитий українським винищувачем, підірваний зсередини або, що ракета була випущена з території, контрольованої українською армією.

Згодом ресурс Disinfo Review напише, що всі ці дії Росії були спрямовані на ускладнення процесу розслідування, плутанину та відволікання уваги від реальних винуватців трагедії.

Мета російської пропаганди полягає не в тому, аби змусити повірити в якусь єдину версію, а заплутати й переконати в тому, що нічого не зрозуміло й ми, напевно, ніколи не дізнаємося правду про те, що сталося.

Згідно з фінальним звітом Ради безпеки Нідерландів, РФ ввела заборону на польоти цивільної авіації на висотах до 16 км (53,000 футів) над східною Україною. Це обмеження було введено в ніч на 17 липня 2014 року, фактично в день збиття рейсу MH17.

Цей крок дійсно створив певний прецедент, адже більшість міжнародних авіакомпаній продовжували здійснювати польоти на висотах понад 10 км над зоною конфлікту, оскільки вважалося, що на такій висоті літаки знаходяться поза досяжністю зброї, що використовується на землі. Однак, ростовський диспетчер, що точно мав знати про заборону, дав свій дозвіл на продовження польоту в небезпечній зоні.

Всі ці факти змушують задуматись над тим, наскільки був цинічним та жахливим справжній мотив російської сторони. В емоційному листі адвоката жертв катастрофи Джерома Скіннера, який він адресував до Володимира Путіна, йшлось про те, що лідер РФ та військові мають спокутувати провину і притягнені до відповідальності за загибель майже трьох сотень невинних людей. Цей лист опубліковувало видання The Sydney Morning Herald. Скіннер зазначає:

Хтось вважає, що MH17 був жахливою, неминучою помилкою війни. Я не думаю, що це правда. Факти кричать про намір та мотив. Це був прорахований військовий удар, такий саме навмисний, як і вбивство чергового політичного опонента.

Правосуддя та пошук відповідальних

Рада безпеки Нідерландів (Dutch Safety Board) опублікувала не один звіт, де стверджувалось, що MH17 був збитий ракетою "Бук", запущеною з території, контрольованої проросійськими бойовиками. Згодом слідча група показала уламок тої самої ракети, що знищив цивільний літак.

У листопаді 2018 року родичі загиблих жертв авіакатастрофи малайзійського Boeing-777 подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ. Вони звинувачували російську владу у причетності до збиття літака. Через рік частину справи про катастрофу рейсу MH17 було передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, з метою забезпечення справедливого судочинства та притягнення винних до відповідальності.

Гаазький суд у 2021 році почав слухання справи про збиття рейсу MH17. Це стало важливим кроком у розслідуванні і намаганні притягнути до відповідальності осіб, причетних до трагедії. Судовий процес і розслідування катастрофи стало надзвичайно складними та багатогранними, воно включало як юридичні, так і дипломатичні аспекти. Важливо відзначити, що розслідування тривало багато років, і воно супроводжувалося міжнародною співпрацею та ретельним аналізом доказів.

Фото: reuters

Суд у Гаазі, який відбувся 17 листопада 2022 року, виніс вирок та визнав лише Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка винними у збитті рейсу MH17 і вбивстві 298 людей. Олег Пулатов був виправданий за браком доказів його безпосередньої участі у запуску ракети. Троє засуджених були заочно засуджені до довічного ув'язнення.

У січні 2023 року Європейський суд ухвалив рішення, що Нідерланди можуть вимагати компенсацію від Росії за зниження цивільного літака малайзійських авіаліній у 2014 році.

Ці кроки були важливими у пошуку справедливості для жертв та їхніх сімей, але питання відповідальності на державному рівні залишається невирішеним. Родини загиблих продовжують вимагати правди та відповідальності від тих, хто причетний до цієї трагедії, адже навіть заочно засуджені залишаються на волі, ймовірно, перебуваючи в Росії або на територіях, контрольованих проросійськими силами.

Крім того, згодом стало відомо важливі подробиці. За інформацією Reuters, у лютому 2023 року прокурори виявили докази, що рішення про передачу бойовикам "ДНР" ЗРК, який збив літак рейсу MH17, було прийняте російським диктатором Володимиром Путіним. Встановити його пряму причетність до збиття авіасудна так поки не вдалось. Попри докази та рішення міжнародних судів, Путін не визнає провину та навіть надав звання "гвардійської" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка була залучена до цієї катастрофи.

Трагедія рейсу MH17 викликала хвилю обурення та осуду з боку міжнародної спільноти. Європейський Союз, США та інші країни запровадили санкції проти Росії у відповідь на її участь у війні на сході України та збиття літака. РФ відкидає всі звинувачення у причетності до цього інциденту, пропонуючи різні альтернативні теорії.

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Десять років потому ми згадуємо жертв цієї страшної трагедії та їхні сім'ї, які продовжують жити з болем і втратами. Цей день є нагадуванням про важливість міжнародної солідарності та справедливості. Ми повинні пам’ятати про тих, хто загинув, і розуміти, що це лише один із численних терористичних актів Росії.

Сьогодні у багатьох країнах світу пройдуть церемонії вшанування пам’яті загиблих на рейсі MH17. У Нідерландах, зокрема, зазвичай проводять меморіальну церемонію, на якій родини загиблих, офіційні особи та громадськість зможуть вшанувати пам'ять тих, хто загинув у цій катастрофі.

Трагедія рейсу MH17 залишається болючою раною в серцях багатьох людей. Ми продовжуємо пам’ятати, шукати правду та вимагати справедливості.