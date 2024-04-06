Росія розпочала нову хвилю штурмів на Бахмутському напрямку, - ISW
Російська окупаційна армія розпочала нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. Наразі ворог зосереджує власні зусилля в районі Часового Яру
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що 5 квітня російські війська просунулися на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.
"Здається, російські війська активізували свої зусилля на захід від Бахмута, щоб захопити Часів Яр", - йдеться у повідомленні.
Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку. За його словами, російські війська концентрують свої зусилля в районі Часового Яру та продовжують штурм Іванівського в рамках зусиль щодо обходу українських позицій з флангу у Часовому Яру.
5 квітня позиційні бої продовжувалися в інших місцях на Бахмутському напрямку. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопілля.
- Протягом доби 5 березня на фронті між двома арміями відбулося 65 бойових зіткнень. Водночас ворог активізував власні сили на Бахмутському напрямку - ЗСУ відбили 30 атак.
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