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Війна з Росією: хроніка
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Росія розпочала нову хвилю штурмів на Бахмутському напрямку, - ISW

6 квітня, 2024 субота
09:29
Війна з Росією ЗСУ

Російська окупаційна армія розпочала нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. Наразі ворог зосереджує власні зусилля в районі Часового Яру

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 5 квітня російські війська просунулися на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

"Здається, російські війська активізували свої зусилля на захід від Бахмута, щоб захопити Часів Яр", - йдеться у повідомленні.

Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку. За його словами, російські війська концентрують свої зусилля в районі Часового Яру та продовжують штурм Іванівського в рамках зусиль щодо обходу українських позицій з флангу у Часовому Яру.

5 квітня позиційні бої продовжувалися в інших місцях на Бахмутському напрямку. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопілля.

  • Протягом доби 5 березня на фронті між двома арміями відбулося 65 бойових зіткнень. Водночас ворог активізував власні сили на Бахмутському напрямку - ЗСУ відбили 30 атак.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
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