Росія вдарила КАБами по Харкову та Сумах

Удар по Харкову

Близько 22:00 очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ударів по Харкову.

"За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові. Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що поки інформації про постраждалих немає. Приліт стався неподалік багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибито частину вікон.

Удар по Сумах

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 9 листопада ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні о 21:40.

Ввечері суботи на Сумщині також фіксували ударні БПЛА "шахеди".

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