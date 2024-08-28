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Головна Війна з Росією Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені

Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені

Влад Дідусь
28 серпня, 2024 середа
17:13
Війна з Росією Купʼянськ

У середу, 28 серпня, російські терористи обстріляли центр Купʼянська Харківської області

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджене приміщення міської адміністрації", - йдеться у повідомленні о 16:44.

"Суспільне Харків" у телефонній розмові звʼязалось з начальником Купʼянської міської військової адміністрації Андрієм Беседіним.

За словами Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлось без загиблих.

"Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня", — додав керівник Куп'янської ВА.

  • Російська окупаційна армія у суботу, 24 серпня, обстріляла село Новоосинове на Харківщині. Внаслідок атаки чотири жінки отримали поранення.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Харківщина
ракетний удар
Куп'янськ
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