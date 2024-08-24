Росіяни атакували Куп’янщину: 4 жінки отримали поранення
Російська окупаційна армія у суботу, 24 серпня, обстріляла село Новоосинове на Харківщині. Внаслідок атаки чотири жінки отримали поранення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 12:00 окупанти атакували село Новоосинове. Внаслідок атаки горів приватний будинок.
"Постраждали чотири цивільні жінки, госпіталізовані до медичного закладу. Ліквідація наслідків триває", - додав Синєгубов.
- Вранці 24 серпня російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули і ще 5 поранені.
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