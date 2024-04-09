Росія вдарила по Одещині "іскандером" з Криму
У вівторок, 9 квітня, російські терористи обстріляли Одеську область
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Атака здійснена з тимчасово окупованого Криму, ймовірно балістичною ракетою "Іскандер-М". Під ударом опинилася прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються", - написав Кіпер близько 19:00.
Повітряна тривога в Одеській області тривала у період з 15:41 до 16:17.
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