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Війна з Росією: хроніка
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"Росія воює мобілізованими", - Буданов оцінив стан російської армії після двох років війни

22 квітня, 2024 понедiлок
09:19
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов оцінив, як змінилися росіяни за цей час після початку повномасштабного вторгнення і які вони сьогодні

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За словами Буданова, неможливо наразі оцінити прогрес російської армії від початку повномасштабного вторгнення.

"Треба пам'ятати, що війна - це завжди шалений розвиток. У будь-якій країні світу війна давала завжди розвиток технологічний, індустріальний і тому подібне. Не дивлячись на те, що це шалені витрати та руйнування, але це завжди розвиток", - зауважив він.

Стосовно оснащення піхотинця він заявив, що у цьому напрямку спостерігається значне покращення. Натомість якість техніки досить знизилась. 

"Вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", - запевнив очільник ГУР.

Однак ще гіршою ситуація є з якістю особового складу. За його словами, причиною цього є те, що на початку воювали справжні професіонали, натомість зараз основна кількість особового складу РФ - мобілізовані.

"Ті, хто брали участь в першій, як-то кажуть, хвилі повномасштабного вторгнення 2022 року – це справжні професіонали були, контрактники з нормальним досвідом бойовим і так далі. Але за цей час їх вже майже не лишилось. Росія воює мобілізованими", - констатував він.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна в Україні наступними його цілями можуть стати країни Балтії.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
ГУР
Кирило Буданов
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