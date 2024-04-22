Зеленський попередив, що наступними цілями Путіна після України можуть стати країни Балтії

Про це він заявив в інтерв'ю NBC.

"Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в балтійські держави", - наголосив Зеленський. - Не тому, що є якась цікава ідея або стратегія, а тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу".

На його думку, така ціль Путіна обумовлена бажанням "повернути всі колишні республіки Радянського Союзу".

"У НАТО вони чи не в НАТО - його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО", - наголосив президент.

Водночас Зеленський попередив, що наступними після країн Балтії під ударом опиняться Польща і частина Німеччини.