В естонській розвідці заявили про зростання загрози країнам Балтії з боку Росії

Про це повідомляє Bloomberg.

Очільник Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що ця тенденція є частиною ширших зусиль Кремля, спрямованих на посилення свого впливу в регіоні.

"Ми знаходимося на передовій, - заявила Паллосон. - Частково це мотивовано помстою за підтримку України".

За словами естонських чиновників, через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну Кремль провів військові навчання, під час яких він націлився на Естонію, імітуючи ракетні удари.

Крім того, уряди країн Балтії звинуватили РФ у гібридній війні, в тому числі в широкомасштабному глушінні GPS, пошкодженні автомобіля одного з членів кабінету міністрів і організації припливу нелегальних мігрантів, що змусило Фінляндію закрити свій кордон.

Згідно зі щорічним звітом естонської розвідки, російська зовнішня, внутрішня і військова розвідки змогли зберегти або збільшити фінансування своєї діяльності, оскільки вторгнення триває вже третій рік.

За словами Паллосона, метою Росії також є нагнітання страху, обмеження державних ресурсів і "повернення Естонії у сферу свого впливу".

У звіті також йдеться про те, що серед інструментів впливу Кремля є також Російська православна церква, яка має значну кількість прихильників серед російськомовної меншини в Естонії.

Цього року служби безпеки Естонії заарештували близько десяти людей за підозрою в роботі на російську розвідку. За словами Паллосона, близько половини з них були завербовані через Telegram.