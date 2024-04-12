В естонській розвідці заявили про зростання загрози країнам Балтії з боку Росії
Очільник естонської контррозвідки заявив, що за останній рік російські спецслужби перейшли до більш агресивної тактики в Балтійському регіоні, включно з повідомленнями про замінування, кібератаками та втручанням у виборчий процес
Про це повідомляє Bloomberg.
Очільник Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що ця тенденція є частиною ширших зусиль Кремля, спрямованих на посилення свого впливу в регіоні.
"Ми знаходимося на передовій, - заявила Паллосон. - Частково це мотивовано помстою за підтримку України".
За словами естонських чиновників, через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну Кремль провів військові навчання, під час яких він націлився на Естонію, імітуючи ракетні удари.
Крім того, уряди країн Балтії звинуватили РФ у гібридній війні, в тому числі в широкомасштабному глушінні GPS, пошкодженні автомобіля одного з членів кабінету міністрів і організації припливу нелегальних мігрантів, що змусило Фінляндію закрити свій кордон.
Згідно зі щорічним звітом естонської розвідки, російська зовнішня, внутрішня і військова розвідки змогли зберегти або збільшити фінансування своєї діяльності, оскільки вторгнення триває вже третій рік.
За словами Паллосона, метою Росії також є нагнітання страху, обмеження державних ресурсів і "повернення Естонії у сферу свого впливу".
У звіті також йдеться про те, що серед інструментів впливу Кремля є також Російська православна церква, яка має значну кількість прихильників серед російськомовної меншини в Естонії.
Цього року служби безпеки Естонії заарештували близько десяти людей за підозрою в роботі на російську розвідку. За словами Паллосона, близько половини з них були завербовані через Telegram.
- 12 квітня повідомлялось, що міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс запропонував визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.
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