В Естонії запропонували визнати Московський патріархат терористичною організацією

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що представник Естонської православної церкви Московського патріархату заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і тероризм, який підтримує у своїй діяльності. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність церковної організації, що діє тут. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - сказав Лаурі Ляенеметс.

Водночас він наголосив, що треба розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який "керує терористичною діяльністю у світі".