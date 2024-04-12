В Естонії запропонували визнати Московський патріархат терористичною організацією
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні
Про це повідомляє Postimees.
Зазначається, що представник Естонської православної церкви Московського патріархату заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.
"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і тероризм, який підтримує у своїй діяльності. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність церковної організації, що діє тут. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - сказав Лаурі Ляенеметс.
Водночас він наголосив, що треба розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який "керує терористичною діяльністю у світі".
- Віцеканцлер та представники спеціального відділу МВС зустрілися з духовенством Естонської православної церкви Московського патріархату й застерегли їх від поширення прокремлівської пропаганди.
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