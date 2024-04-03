В Естонії ЕПЦ МП застерегли від поширення прокремлівської ідеології й попередили про відповідальність за це

Про це повідомляє ERR.

Темою зустрічі стала заява Всесвітнього російського народного собору, який оголосив війну Росії проти України "священною".

"МВС має як гарантувати жителям Естонії свободу віросповідання, так і захистити населення від ворожої пропаганди, тероризму та інших проявів агресії", - заявив віцеканцлер МВС Райво Кюйт.

Три єпископи ЕПЦ МП, нарвський, маардуський і тартуський, які після вимушеного від'їзду до Росії митрополита Євгена керують справами церкви, запевнили міністерство у чистоті своїх намірів.

Кюйт заявив, що естонська влада дивитиметься, якою буде подальша поведінка духовенства, чи справді вони керуватимуться тими принципами, в яких запевнили. Планується і звертання до правоохоронних органів та служб безпеки, щоб ті надали свою оцінку ситуації.

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"Також ми попередили їх про відповідальність, яка може бути як індивідуальною, так і колегіальною, тобто кожен відповідатиме в індивідуальному порядку, якщо поширюватиме те, про що говорив патріарх (РПЦ Кирило, - ред.), якщо ці установки ретранслюватимуться тут у такому ж схожому формулюванні, то це розцінюватиметься як поширення ідеології, яка закликає до ворожнечі", – наголосив він.

За його словами, колегіальна відповідальність може полягати як у висуненні індивідуального звинувачення, так і в тому, що міністр внутрішніх справ Естонії може подати клопотання до суду на підставі Закону про церкви та приходи з метою припинити діяльність таких церков і парафій у примусовому порядку. Кюйт закликав парафіян православної церкви повідомляти правоохоронні органи, якщо вони почують поширення ворожої ідеології.

Єпископ Тартуської єпархії Естонської православної церкви МП Данило повідомив у понеділок що всесвітній собор та його рішення не є для естонської церкви обов'язковими. Усі важливі рішення у православній церкві приймає синод, а проповідувати ворожу ідеологію в церкві ніхто й ніколи не збирався, а якби таке відбувалося, то вже давно стало б надбанням громадськості.

Своєю чергою, Естонська апостольська православна церква (Константинопольського патріархату), коментуючи заяву Всесвітнього російського народного собору, заявила, що засуджує ідеологію "русского міра", яку проповідує патріарх Кирило.

"Цю ідеологію було визнано єретичною багатьма православними авторитетами. Ми також підтверджуємо наше обурення тим, що Російський народний собор оголосив агресію проти України священною війною", - зазначили в ЕАПЦ.