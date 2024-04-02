РПЦ зажадала від своїх священників читати молитви про "перемогу російської зброї", погрожуючи звільненням

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що відповідний лист від московської патріархії датований 29 березня.

У молитві, яку пропонують читати російським священникам, йдеться, що на Росію напали, щоб "розділити й занапастити її єдиний народ".

Журналістка Ксенія Лученко, яка й опублікувала цей лист у своєму каналі "Православ’я та зомбі", зазначила, що "вперше ми бачимо офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка бойових дій".

Вона додала, що через невиконання цього заклику від РПЦ священників позбавляють сану.