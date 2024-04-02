РПЦ зажадала від своїх священників читати молитви про "перемогу російської зброї", погрожуючи звільненням
Усім священникам російської православної церкви надіслали листа, у якому наказали щодня читати молитву "про перемогу російської зброї" у війні проти України
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Зазначається, що відповідний лист від московської патріархії датований 29 березня.
У молитві, яку пропонують читати російським священникам, йдеться, що на Росію напали, щоб "розділити й занапастити її єдиний народ".
Журналістка Ксенія Лученко, яка й опублікувала цей лист у своєму каналі "Православ’я та зомбі", зазначила, що "вперше ми бачимо офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка бойових дій".
Вона додала, що через невиконання цього заклику від РПЦ священників позбавляють сану.
- Російська православна церква Московського патріархату об'єднала кілька ідеологічних наративів Кремля у спробах розширити націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії.
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