РПЦ МП намагається сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що голова РПЦ МП патріарх Кирило головував на з’їзді Всесвітнього російського народного собору, який ухвалив документ, яким церква посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною".

Це є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну".

У звіті йдеться, що РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.

У російській православна церкві підкреслюють, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття. Аналітики ISW вважають, що цей заклик є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.

Водночас Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до ультранаціоналістичної ідеології, яку РПЦ МП запропонувала, але, швидше за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу.