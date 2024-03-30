РПЦ МП намагається сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні, - ISW
Російська православна церква Московського патріархату об'єднала кілька ідеологічних наративів Кремля у спробах розширити націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що голова РПЦ МП патріарх Кирило головував на з’їзді Всесвітнього російського народного собору, який ухвалив документ, яким церква посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною".
Це є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну".
У звіті йдеться, що РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.
У російській православна церкві підкреслюють, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття. Аналітики ISW вважають, що цей заклик є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.
Водночас Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до ультранаціоналістичної ідеології, яку РПЦ МП запропонувала, але, швидше за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу.
- 5 березня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією.
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