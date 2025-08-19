Росія ввечері 19 серпня атакує Україну БПЛА: в Одесі було чутно вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:52 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, коли через декілька хвилин зафіксували ракету на Одещину.

О 21:57 мер Одеси Геннадій Труханов написав про звук вибуху в Одесі, а 21:59 військові заявили про ще одну ціль на місто.

О 22:48 з Чорного моря зафіксували кілька груп БПЛА курсом на Одещину. Згодом ПС ЗСУ повідомили про дрони на півночі Київщини курсом на Житомирщину.