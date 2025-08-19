Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія ввечері 19 серпня атакує Україну БПЛА: в Одесі було чутно вибухи

Росія ввечері 19 серпня атакує Україну БПЛА: в Одесі було чутно вибухи

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
23:08
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

Російська окупаційна армія ввечері 19 серпня запустила ударні дрони по Україні. В Одесі чули звуки вибухів

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:52 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, коли через декілька хвилин зафіксували ракету на Одещину.

О 21:57 мер Одеси Геннадій Труханов написав про звук вибуху в Одесі, а 21:59 військові заявили про ще одну ціль на місто.

О 22:48 з Чорного моря зафіксували кілька груп БПЛА курсом на Одещину. Згодом ПС ЗСУ повідомили про дрони на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Одеса
російська армія
Одещина
безпілотник
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
22:51
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 121 бій: Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
19:39
Ексклюзив
танк, зброя
Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України
19:21
Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами
18:47
США депортували перших українських біженців
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
18:25
Ексклюзив
москва в руїнах
Російська Федерація не доживе до весни без допомоги Китаю, - політолог Бобиренко
18:00
OPINION
Успішна Україна тепер в інтересах Європи
17:58
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Трансляції засідань Ради можуть повернутися вже з вересня, — нардеп Юрчишин
17:56
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
17:42
відновлення "Охматдиту"
У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"
17:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На війні проти України ліквідували брата депутата держдуми РФ від партії Путіна
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:26
Ізраїль, військові
Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
OPINION
Будапештський меморандум ми вже проходили
15:48
Дональд Трамп
Україна отримає багато землі, - Трамп
15:48
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
Більше новин
Про нас

