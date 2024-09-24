Росія за допомогою китайських супутників фотографує ядерні об’єкти України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує китайські супутники для того, щоб фотографувати українські атомні електростанції
Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.
"Згідно з останньою інформацією, Росія використовує китайські супутники й фотографує деталі об'єктів на АЕС. З нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то існує загроза ударів по ядерних об'єктах", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що поділиться цією інформацією зі світовими лідерами на Генасамблеї ООН. Як пише видання, він не уточнив, чи йдеться про комерційні супутники, чи ті, що контролює китайський уряд.
"Якщо це підтвердиться, використання китайських супутників для фотографування українських атомних станцій стане ще одним прикладом звернення Росії до Китаю за допомогою у війні", - йдеться у матеріалі.
У виданні додали, що це також поставило б під сумнів потужність російських супутників.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою закликав країну допомогти Україні уникнути ударів Росії по атомних станціях.
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