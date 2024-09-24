Росія за допомогою китайських супутників фотографує ядерні об’єкти України, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Згідно з останньою інформацією, Росія використовує китайські супутники й фотографує деталі об'єктів на АЕС. З нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то існує загроза ударів по ядерних об'єктах", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що поділиться цією інформацією зі світовими лідерами на Генасамблеї ООН. Як пише видання, він не уточнив, чи йдеться про комерційні супутники, чи ті, що контролює китайський уряд.

"Якщо це підтвердиться, використання китайських супутників для фотографування українських атомних станцій стане ще одним прикладом звернення Росії до Китаю за допомогою у війні", - йдеться у матеріалі.

У виданні додали, що це також поставило б під сумнів потужність російських супутників.