Росія запустила "шахеди" на півдні України: дрони рухаються на схід та північ

Про це йдеться у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

О 21:00 військові повідомили про першу групу "шахедів" у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За кілька хвилин по тому чергова група дронів з акваторії Чорного моря попрямувала у напрямку Одещини. Відразу ж було оголошено загрозу застосування ударних БПЛА у Херсонській та Миколаївській областях.

Близько 21:30 стало відомо, що дрони з Дніпропетровщини летять у бік Харківської та Полтавської областей.

Ще декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Одеської області, у напрямку Миколаївщини.

Близько 22-ої загрозу дронів оголосили для Кіровоградщини. О 22:08 військові повідомили про БЛЛА в районі Одеси. Також наголосили про необхідність перебувати в укриттях.

У більшості областей півдня та сходу України оголошено повітряну тривогу.