Росія запустила "шахеди" на півдні України: дрони рухаються на схід та північ
Увечері 22 лютого російські агресори запустили ударні БПЛА з акваторії Чорного моря на південь України – звідти вони летять у східному та північному напрямку
Про це йдеться у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.
О 21:00 військові повідомили про першу групу "шахедів" у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
За кілька хвилин по тому чергова група дронів з акваторії Чорного моря попрямувала у напрямку Одещини. Відразу ж було оголошено загрозу застосування ударних БПЛА у Херсонській та Миколаївській областях.
Близько 21:30 стало відомо, що дрони з Дніпропетровщини летять у бік Харківської та Полтавської областей.
Ще декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Одеської області, у напрямку Миколаївщини.
Близько 22-ої загрозу дронів оголосили для Кіровоградщини. О 22:08 військові повідомили про БЛЛА в районі Одеси. Також наголосили про необхідність перебувати в укриттях.
У більшості областей півдня та сходу України оголошено повітряну тривогу.
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