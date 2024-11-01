Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 1 листопада
Ввечері пʼятниці, 1 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди"
Про пуск "шахедів" з Курської області стало відомо о 18:44.
Спершу ударні дрони зафіксували в Сумській області. "Шахеди" рухалися південно-західним курсом.
Ситуація станом на 19:03:
- нова група "шахедів" з Білгородської області - на південь Сумщини, курс західний;
- група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь.
О 19:23 "шахеди" зафіксували з півночі та сходу в напрямку Сум.
О 20:27 ПС зафіксували нову групу дронів на півночі Сумщини, курсом на південь.
Новина доповнюватиметься...
- Актуальне
- Важливе