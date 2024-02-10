Росія запустила "шахеди" з Криму. Ситуація ввечері 10 лютого
Ввечері суботи, 10 лютого, російські терористи запустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим). При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - пишуть ПС.
Повідомлення про пуск з'явилось о 20:46. Після 21:30 групи "шахедів" зафіксували на Дніпропетровщині, вони рухались у північно-східному напрямку.
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