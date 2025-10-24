Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росіянам майже нереально у найближчій перспективі реалізувати плани щодо кордонів Донеччини, - військовий оглядач Пехньо
Росіянам майже нереально у найближчій перспективі реалізувати плани щодо кордонів Донеччини, - військовий оглядач Пехньо

Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
11:07
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

На Донеччині ситуація залишається складною та нестабільною, але швидке захоплення прифронтових міст і укріпрайонів росіянами наразі малоймовірне

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий оглядач Василь Пехньо.

"Наразі надто хитка ситуація, щоб робити якісь прогнози. Але майже нереально, щоб росіяни зуміли в скорій перспективі досягти цілей щодо кордонів Донеччини. Зараз росіяни намагаються зайти в Покровськ, але окрім Покровська є Мирноград, Костянтинівка, Лиман, Сіверськ, і це тільки прифронтові важливі пункти оборони. За ними вже в другій лінії йдуть Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Добропілля. До речі, Добропілля, на яке росіяни теж здійснили спробу відчайдушного і доволі авантюрного прориву, закінчилося для них абсолютним фіаско", - наголосив Пехньо.

За словами військового оглядача, говорити про захоплення всіх територій Донбасу до кінця весни – надто оптимістично з боку росіян, адже наразі цьому нічого не сприяє.

"Тобто робити прогнози небезпечно, але не треба забувати, що Донбас не обмежується боями за Покровськ. Є ще багато населених пунктів і укріпрайонів, які росіянам дуже важко даються, як показує практика", – додав Пехньо.

  • Протягом доби 23 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 39 штурмових дій агресора.
