З початку доби на фронті відбулося 69 боїв, 16 з них – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції Сил оборони. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали чотири наступальні дії загарбницької армії у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися просунутися на позиції наших підрозділів. Сили оборони успішно зупинили всі спроби загарбників.

На Покровському напрямку протягом дня противник 16 разів намагався просунутися до наших позицій, два бойові зіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка. Одне бойове зіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Данилівка, Новоуспенське, Солодке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Степове. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Річне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.



