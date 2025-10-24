Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 34 артсистеми і 5 бронемашин
Протягом доби 23 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 34 артилерійські системи і 5 бойових броньованих машин ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб;
- танків – 11 283 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од;
- артилерійських систем – 33 972 (+34) од;
- РСЗВ – 1 526 (+1) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.64 Купівля 41.64Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе